مرشح لمجلس الصحفيين: أسعى لتوفير مقابر لأعضاء النقابة

قال صفوت عبد العظيم، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إنه يسعى لتوفير مقابر بالقاهرة لأعضاء النقابة بعدما وصلت أسعارها إلى أرقام خيالية.وأوضح: "العديد من الزملاء فى جولاتى طالبونى بحكم أن ملفى الانتخابي مبنى على تقديم الخدمات للأسرة الصحفية، بضرورة أن تضمن هذه الخدمات طرح مقابر بالقاهرة بعدما وصلت أسعارها إلى أرقام خيالية".ونوه: "من هذه النقطة أسعى جاهدا ومن خلال التواصل مع المسئولين حاليا إلى توفير عدد من المقابر بأسعار مناسبة".