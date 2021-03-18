مرشح لمجلس الصحفيين: أسعى لتوفير مقابر لأعضاء النقابة
الخميس 18/مارس/2021 - 04:23 م
محمد جعفرطباعة
قال صفوت عبد العظيم، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إنه يسعى لتوفير مقابر بالقاهرة لأعضاء النقابة بعدما وصلت أسعارها إلى أرقام خيالية.
وأوضح: "العديد من الزملاء فى جولاتى طالبونى بحكم أن ملفى الانتخابي مبنى على تقديم الخدمات للأسرة الصحفية، بضرورة أن تضمن هذه الخدمات طرح مقابر بالقاهرة بعدما وصلت أسعارها إلى أرقام خيالية".
ونوه: "من هذه النقطة أسعى جاهدا ومن خلال التواصل مع المسئولين حاليا إلى توفير عدد من المقابر بأسعار مناسبة".
وأوضح: "العديد من الزملاء فى جولاتى طالبونى بحكم أن ملفى الانتخابي مبنى على تقديم الخدمات للأسرة الصحفية، بضرورة أن تضمن هذه الخدمات طرح مقابر بالقاهرة بعدما وصلت أسعارها إلى أرقام خيالية".
ونوه: "من هذه النقطة أسعى جاهدا ومن خلال التواصل مع المسئولين حاليا إلى توفير عدد من المقابر بأسعار مناسبة".