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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 19-3-2021 فى مصر بالبنوك

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:39 ص
اليورو
اليورو
هبه محمد
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سعر اليورو الأوروبي من ضمن المواضيع المهمة التي يبحث عنها الجميع، وتستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بموقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال عن سعر اليورو الأوروبي اليوم في مصر.

سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة 19-3-2021 في مصر بالبنوك المصرية

  • سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري
وتداول سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، نحو مايقرب إلى حوالي 18.65 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 18.77 جنيه.

  • سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، نحو مايقرب إلى حوالي 18.67 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 18.86 جنيه.

  • سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر
وشهد سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، نحو مايقرب إلى حوالي 18.69 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 18.86 جنيه.

  • سعر اليورو الأوروبي في بنك البركة
وسجل سعر اليورو الأوروبي في بنك البركة أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، نحو مايقرب إلى حوالي 18.72 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 18.92 جنيه.

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  • سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية
وتداول سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، نحو مايقرب إلى حوالي 18.69 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 18.88 جنيه.

  • سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وشهد سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، نحو مايقرب إلى حوالي 18.72 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 18.89 جنيه.

  • سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي CIB
وبلغ سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، نحو مايقرب إلى حوالي 18.70 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 18.89 جنيه.

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