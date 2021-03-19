سعر اليورو اليوم الجمعة 19-3-2021 فى مصر بالبنوك

سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة 19-3-2021 في مصر بالبنوك المصرية

سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري

سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر

سعر اليورو الأوروبي في بنك البركة

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سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية وتداول سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، نحو مايقرب إلى حوالي 18.69 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 18.88 جنيه.



سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي وشهد سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، نحو مايقرب إلى حوالي 18.72 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 18.89 جنيه.



سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي CIB وبلغ سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، نحو مايقرب إلى حوالي 18.70 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 18.89 جنيه. وتداول سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، نحو مايقرب إلى حوالي 18.69 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 18.88 جنيه.وشهد سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، نحو مايقرب إلى حوالي 18.72 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 18.89 جنيه.وبلغ سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، نحو مايقرب إلى حوالي 18.70 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 18.89 جنيه.

سعر اليورو الأوروبي من ضمن المواضيع المهمة التي يبحث عنها الجميع، وتستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بموقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال عن سعر اليورو الأوروبي اليوم في مصر.وتداول سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، نحو مايقرب إلى حوالي 18.65 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 18.77 جنيه.بلغ سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، نحو مايقرب إلى حوالي 18.67 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 18.86 جنيه.وشهد سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، نحو مايقرب إلى حوالي 18.69 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 18.86 جنيه.وسجل سعر اليورو الأوروبي في بنك البركة أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، نحو مايقرب إلى حوالي 18.72 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 18.92 جنيه.