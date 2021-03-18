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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يكرم أسر الشهداء و22 فتاة

الخميس 18/مارس/2021 - 05:01 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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كرم اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، عددًا من أسر الشهداء خلال احتفالية مديرية الشباب والرياضة باليوم العالمي للمرأة بقاعة مركز شباب كفرالشيخ، كما كرم 22 فتاة تم تدريبهن على المنتجات الحرفية وأصبحت مدربات.

بحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة أماني شاكر مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ، وعميد كلية التربية النوعية.

وتفقد المعرض على هامش التكريم والذي يضم منتجات الورش الحرفية وتدريب الفتيات على الأعمال اليدوية المتعددة ضمن 22 نادي فتاة وامرأة على مستوى المحافظة بمراكز الشباب، يضمون 660 فتاة يتعلمن الحرف اليدوية، ويتم عرض منتجاتهن بمراكز الشباب.

وأكد اللواء جمال نورالدين محافظة كفرالشيخ، أن الدولة هيّأت كل السبل لتمكين المرأة، لتخوض كل القطاعات والمجالات، وأثبتت أنها قادرة على تحمل الصعاب وتحمل المسئولية باقتدار كبير حتى أن عددًا كبيرًا من القيادات من السيدات فلدينا في كل القطاعات قيادات أثبتت مكانتها سواء في التعليم أو الصحة أو الكهرباء، والثقافة بالإضافة إلى مجالس المدن، نواب رؤساء مجالس المدن، ورؤساء الوحدات القروية، مشيدًا بدور فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ.

وأضاف محافظ كفرالشيخ: كما واجهت المرأة باقتدار جائحة كورونا، سواء كانت طبيبة أو ممرضة أو فنية أو أم تحرص على سلامة أسرتها، أو معلمة وجهت وتابعت حرصًا على سلامة طلابها.

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