«الحريري»: الهدف الأساسي لأي حكومة هو وقف الانهيار

أكد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن الهدف الأساسي من تشكيل الحكومة هو وقف انهيار اقتصاد لبنان، مشددًا على ضرورة إعادة الثقة لدى المجتمع الدولي.وقال الحريري، عقب اجتماعه اليوم الخميس، في قصر بعبدا، مع الرئيس اللبناني ميشال عون: "اتفقت مع الرئيس على اللقاء يوم الاثنين، والهدف الأساسي لأي حكومة هو وقف الانهيار".وأضاف: "تحدثت مع الرئيس عون حول تطلعاتي لتشكيل حكومة إختصاصيين واستعمت إلى رئيس الجمهورية وملاحظاته".وتابع الحريري: "يجب إعادة الثقة لدى المجتمع الدولي، والوضع الاقتصادي لا يبرّر هذا الارتفاع لسعر الليرة، إنما غياب الأفق والهدف الاساسي من هذه الحكومة التي ستشكل هو وقف كل هذا الانهيار لليرة".كما أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف أن "الاجتماع اليوم للتخفيف من الاصطدام وتهدئة الأمور"، مشددًا: "سأبقى صريحًا والآن هناك فرصة يجب الاستفادة منها".