أمريكا: إصابات كورونا ترتفع 0.2% خلال 24 ساعة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال 24 ساعة، اليوم الخميس، لتصل إلى 29.6 مليون حالة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي، وهو 0.2%.وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، وهو 3.63 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن الوقت نفسه أمس.وشهدت ولاية ميشيجان زيادة بنسبة 0.6% في عدد حالات الإصابة عن الوقت نفسه أمس، ليصل العدد الإجمالي بها إلى 680 ألفًا و279 حالة.كما شهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات يتم تسجيله خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 191 حالة وفاة.