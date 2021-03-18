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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات» تنظم أول هاكاثون للذكاء الاصطناعى 19 مارس

الخميس 18/مارس/2021 - 04:23 م
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
طارق عتمان
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تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع "دل تكنولوجيز"، أول هاكاثون للذكاء الاصطناعي في مصر تحت عنوان هاكاثون C(4F)₂ وذلك في الفترة من 19 إلى 27 مارس عبر الإنترنت.

وينظَم الهاكاثون تحت شعار "التخلص من الكربون"، حيث يهدف إلى المساهمة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عوادم المركبات باستخدام الأفكار والمهارات الإبداعية للشباب المهتمين بالتكنولوجيا.

ويستهدف الهاكاثون الطلاب المصريين بجميع فئاتهم والمهندسين والمطورين والعلماء ورواد الأعمال ومحللي الأعمال المهتمين بمجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب والبيانات الضخمة وتعلّم الآلة.

ويحصل الفائزون على جوائز تبلغ إجمالي قيمتها 12000 دولار، كما يحصل أعضاء الفرق المشاركة على عدة مزايا وشهادات معتمدة.

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