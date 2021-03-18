كندا تحقن 3.37 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

قامت السلطات الصحية الكندية بحقن 3.37 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" حتى الآن، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بنحو 109 آلاف و415 جرعة في اليوم.وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 1.3 عام لتطعيم 75% من السكان بلقاح يتكون من جرعتين.وبدأت التطعيمات منذ حوالي 12 أسبوعًا في البلاد.من جهة أخرى، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 924 ألفًا و670 حالة، فضلًا عن 22 ألفًا و543 حالة وفاة.وقد مر عام وسبعة أسابيع منذ أن تم تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم تعد تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.