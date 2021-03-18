الإمارات: اقتصادنا سينمو 2.5% هذا العام بعد انكماش 5.8%

قال البنك المركزي الإماراتي في تقرير، اليوم الخميس، إن الاقتصاد انكمش 5.8% العام الماضي، لكنه يتوقع أن ينمو 2.5% في العام الجاري.أثرت أزمة فيروس كورونا على البلد الخليجي بشدة العام الماضي، وذلك بسبب الصدمة المزدوجة الناجمة عن هبوط أسعار النفط والضرر الذي لحق بقطاعات اقتصادية مهمة غير نفطية مثل السياحة.وتشير تقديرات البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي هبط 5.7 بالمائة في العام الماضي.