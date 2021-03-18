أيرلندا تعلن تراجع الواردات البريطانية في يناير بقيمة مليار دولار

تراجعت الواردات الأيرلندية من بريطانيا بنسبة 65% في يناير، حسب الإحصاءات الحكومية، بعدما أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تجارة أكثر تعقيدا مع أقرب جيرانها.وقال مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي، اليوم الخميس، إن الواردات من بريطانيا تراجعت بواقع 906 ملايين يورو (08ر1 مليار دولار) على أساس سنوي، لأقل من نصف مليار يورو.وعادة ما تحصل أيرلندا على خُمس بضائعها المستوردة من بريطانيا، رغم أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشكلان أغلب التجارة الكلية للبلاد.وشهدت الصادرات إلى بريطانيا تراجعا أقل بقليل من نسبة 14%، حسب ما قاله مكتب الإحصاء المركزي، حيث وصلت إلى 7% من إجمالي صادرات أيرلندا في يناير.ودخل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) حيز التنفيذ في يناير بعدما وافقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق تجارة في 24 ديسمبر.. يشار إلى أن أيرلندا عضوة بالاتحاد الأوروبي.