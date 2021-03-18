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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حزب الجيل: بيان «هيومان رايتس» بشأن الجيش المصري مُسيس وداعم للإرهاب

الخميس 18/مارس/2021 - 04:06 م
هيومن رايتس ووتش
هيومن رايتس ووتش
أشرف لاشين
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رفض حزب الجيل الديمقراطى، البيان الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الذي تنتقد فيه الجيش المصري.

ووصف الحزب بيان المنظمة الدولية بالمغرض والمسيس ويؤكد عداء تلك المنظمة للدولة المصرية؛ وأشار بيان الجيل إلى أن هذا البيان يضاف إلى بيانات المنظمة التى أصدرتها من قبل منذ ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 وأعلنت فيها عدائها لمصر وتبنت مواقف سياسية مساندة للجماعات الإرهابية.

وأشار الجيل إلى أن بيان منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير مثل كل بياناتها السابقة لا تمت بأى صلة للعمل الحقوقي، وكان عليها أن تفصل بشكل واضح بين محاربة الجيش المصرى للإرهاب وبين محاولاتها المستمرة لتسييس قضايا حقوق الإنسان والذى تستهدف من ورائها الإساءة للدولة المصرية.

واعتبر الجيل، هذا البيان تدخل مرفوض في الشئون الداخلية لمصر ويتحدث فى أمور سيادية تخص القوات المسلحة المصرية ولا يحق للمنظمة التدخل فيها تحت أي مبرر، مؤكدا أن بيان المنظمة يحتوى على أكاذيب ومعلومات مضللة استقاها من تلك المنظمات الإرهابية والذين يحركونها والتى تقوم بقتل المصريين فى سيناء.

وتابع حزب الجيل فى بيانه أن المعركة التي يخوضها الجيش المصري ضد التنظيمات الإرهابية في سيناء تأتي دفاعًا عن أهم حق من حقوق الإنسان الذي تُنكِل به التنظيمات الإرهابية، وهو الحق في الحياة، ويدفع مقابل ذلك أرواح ودماء غالية من أبنائه "ابطال الشعب المصرى".

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