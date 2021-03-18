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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ورشة عمل بنقابة البناء والأخشاب لمناقشة تمكين الشباب بالحياة السياسية

الخميس 18/مارس/2021 - 04:25 م
ورشة عمل
ورشة عمل
دعاء جابر
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عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورشة عمل لأمانة الشباب بالنقابة تحت عنوان "تمكين الشباب وإشراكه في الحياة السياسة".

واتفق أعضاء اللجنة، بحضور محمود بخاطرة، سكرتير الشباب، على ضرورة مواصلة عقد اللقاءات في الفترة المقبلة، للتعرف على أبرز التحديات في إشراك الشباب في الحياة السياسية، لا سيما في ظل وجود استحقاق انتخابات المحليات والتي تنتظر الموافقة على مشروع قانون الإدارة المحلية.

وأكد المشاركون في ورشة العمل، أن الفترة الحالية تشهد فرصة عظيمة لمشاركة الشباب في كل مناحي الحياة، وهو ما لم يكن متاحًا لهم من قبل.

وأشار المشاركون، إلى أن الدولة في الفترة الحالية تولي اهتمامًا بالغًا بالشباب، مستشهدين بالمؤتمرات الشبابية التي يراعاه رئيس الجمهورية وتصدر عنها العديد من التوصيات الهامة في كل المجالات.

وأوضحوا أن الأمر لم يتوقف عند المؤتمرات الشبابية، بل إن ملف تمكين الشباب مستمر من خلال تواجدهم بقوة في المجالس التشريعية سواء مجلس النواب أو الشيوخ، فضلاً عن وجودهم كذلك في السلطة التنفيذية، في مناصب مختلفة محافظين ونواب محافظين، وفي العديد من الوزارات.

وأوصى المشاركون، بأهمية زيادة نسبة مشاركة شباب العمال في ورش العمل من أجل تأهيلهم ليكون لهم وجود في المجالس المنتخبة في الفترة المقبلة، خصوصا وأن كثير من الشباب حققوا نجاحات كثيرة في مواقعهم.

وأكد المشاركون أهمية تواجد الشباب بشكل فاعل ومؤثر في مؤسسات المجتمع المدني، ودعم العضوية في الأحزاب السياسية، مما سيكون له تأثير كبير في الوجود بقوة في قوائم انتخابات المجالس الشعبية المحلية المنتظرة.

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