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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

فرنسا تتألم.. القصة الكاملة لسلالات كورونا الفتّاكة

الخميس 18/مارس/2021 - 11:46 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
سالي رطب
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في الوقت الذي تسعى فيه الشركات المصنعة للقاح فيروس كورونا المستجد وإنتاج كمية تكفي لتحصين أغلب المواطنين في العالم، يفاجئ الفيروس الجميع بتحورات متتالية في تركيبته تضعف تأثير اللقاحات الجديدة به.

فأعلنت فرنسا منذ ساعات عن ظهور سلالة جديدة من الفيروس أصابت مواطنين في إحدى مدنها، يبحث العلماء مدى شدتها، «الدستور» عرضت في السطور التالية تحورات فيروس كورونا التي ظهرت مؤخرًا وكيغ قللت من كفاءة اللقاحات.

وأوضح العلماء أن الطفرات في فيروس كورونا وصل عددها الآن إلى 23، ثمان منها حدثت في البروتين الخارجي للفيروس، التي تمكنه من الالتصاق بفاعلية أكبر بالمستقبلات الموجودة في خلايا الأنف والفم والعين، مما يجعله أكثر عدوى.

سلالة فرنسية
منذ ساعات أعلنت الحكومة الفرنسية عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، في مركز طبي بمدينة "لانيون" في إقليم "كوت دارمور" غرب البلاد، وبدأت في اختبار مدى فاعلية اللقاحات الموجودة ضد السلالة المتحورة الجديدة، كما أنها قامت بوضع مدينة "لانيون" والمناطق المجاورة لها تحت المراقبة الصحية المشددة، ولا تزال التحقيقات متواصلة لمعرفة طبيعة هذه السلاسة لمكافحتها، وتتجه مديريات الصحة لعمل دراسة وبائية معمقة بسبب صعوبة اكتشاف هذه السلالة المتحورة، وعدم القدرة على تقييم مدى انتشارها بين الناس وخطورتها.

سلالة برازيلية
تم اكتشاف السلالة البرازيلية من فيروس كورونا للمرة الأولى بين بعض المسافرين اليابانيين بعد عودتهم من البرازيل، وانتقلت هذه السلالة بين 32 دولة حتى مارس الجاري، وتم اكتشاف أن السلالة البرازيلية لها قدرة أكبر على الانتشار بالمقارنة بالسلالة العادية نظرًا لاختلافات تكوين البروتين الخاص بها.

وأطلق العلماء على هذه السلالة سوبر كورونا، وهناك نوعان مختلفان تحملهما السلالة البرازيلية؛ إذ أن النوع الأول P1 يصعب على الجهاز المناعي التخلص منه بسبب تركيبته الجينية المسؤولة عن بناء البروتينات الشوكية، التي تعمل مثل أدوات إمساك للوصول إلى الخلايا البشرية، ويمكن لأي تغييرات في تصميمها أن تسهل عليها الارتباط بالخلايا البشرية، أما النوع الثاني فيُعرف بـاسم P2 ويحمل طفرة يمكنها تجاوز الأجسام المضادة.

ولم يجد اللقاح الصيني نفعًا مع هذه السلالة بينما أكدت الشركة المصنعة للقاح فايزر فعاليته مع هذه السلالة.

سلالة جنوب أفريقيا
في ديسمبر الماضي، تم اكتشاف الحالات الأولى المصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها أكثر عدوى مقارنة مع سابقاتها، وانتشرت في 58 دولة حتى مارس الجاري.

وكشفت الشركات المصنعة للقاحات عدم جدواها مع هذه السلالة، فكشفت شركة فايزر أن هذه السلالة تقلل الحماية التي توفرها الأجسام المضادة المُنتجة من خلال لقاحها المضاد بالفيروس بمقدار الثلثين، كما أعلنت شركة أسترازينيكا عن محدودية لقاحها في الحماية من سلالة جنوب إفريقيا المتحورة.

السلالة البريطانية
انتشرت سلالة كورونا البريطانية بين 111 دولة حتى الآن، التي ظهرت في بريطانيا أواخر العام الماضي بأنها أكثر انتقالا وفتكًا.

وتعتبر السلالة البريطانية الأعنف والأشرس بالمقارنة مع سائر السلالات المتحوّرة الأخرى، كما أوضح العلماء بأن السلالة البريطانية المتحوّرة من فيروس الكورونا ترفع بنسبة 30% درجة الشعور بالأعراض الصعبة للفيروس، وفي فبراير الماضي أعلنت السلطات البريطانية حدوث طفرة جديدة على السلالة البريطانية قد يقلل من كفاءة اللقاحات الحالية.

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