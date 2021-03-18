حبس 5 أشخاص بينهم سيدة بتهمة التنقيب عن الآثار بشبرا

أمرت النيابة العامه بشبرا الخيمة بحبس 5 أشخاص عقب ضبطهم أثناء التنقيب داخل منزل بشارع سعد زغلول بشبرا البلد بحى غرب شبرا الخيمة، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثارتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود معلومات بقيام مجموعة من الاشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بشارع سعد زغلول بشبرا البلد بحى غرب شبرا الخيمة.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط صاحبة المنزل و4 أشخاص ممن قاموا بالحفر، وتم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبالفحص تبين أنه تم حفر حفرة عمقها 12 مترا، وتم التحفظ على أدوات الحفر.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.