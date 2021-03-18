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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الليلة بـ 2000 جنيه.. استمرار حبس 3 سيدات بتهمة إدارة شقة دعارة

الخميس 18/مارس/2021 - 04:04 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تجديد حبس 3 سيدات لاتهامهن بإدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة بمنطقة القاهرة الجديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة، أن البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث الآداب بالقاهرة، مفادها قيام كل من "ن.م "، ر.ع "،"خ.ا"، بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بنطاق منطقة القاهرة الجديدة، مقابل 2000 جنيه في الليلة الواحدة، واستدراج راغبي المتعة عن طريق عدد من الصفحات الوهمية على "فيسبوك" وإحدى التطبيقات الإلكترونية.

عقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهن، وبتطوير مناقشتهن اعترفوا بما ورد في التحريات، وأنهم يمارسون نشاطهم الآثم مع زبائنهم داخل الشقة "محل الواقعة"، وأن بعض الزبائن يرفضون الحضور إلى وكرهن خشية أن يكون تم رصده من قبل مباحث الآداب، ويقومون هم بتوفير المكان في بعض الأوقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة والتي أصدرت قرارها السابق.

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