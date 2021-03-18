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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسة جورجيا تتلقى لقاح كورونا مباشرة على شاشة التلفاز

الخميس 18/مارس/2021 - 04:15 م
رئيسة جورجيا تتلقى
رئيسة جورجيا تتلقى لقاح كورونا
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تلقت الرئيسة الجورجية "سالومي زورابيشفيلي" لقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا" على الهواء مباشرة على شاشة التليفزيون اليوم الخميس، بهدف تشجيع المواطنين على الحصول على التطعيم.

وأشارت زورابيشفيلي، في تصريحات تليفزيونية أدلت بها بعد تطعيمها، إلى أن اللقاح يعتبر السبيل للخروج من العواقب الاقتصادية الوخيمة التي سببها الوباء العالمي، ودونه لن تتمكن جورجيا أو أي دولة بالعالم من إنهاء الوباء.

وحثت زورابيشفيلي المواطنين الجورجيين على أخذ اللقاح واستخدام الكمية التي حصلوا عليها بهدف حماية المجتمع والخروج من هذه الأزمة، معربة عن اعتقادها بأن البلاد ستتغلب على هذا التحدي وغيره أيضًا.

وكان رئيس مركز أبحاث الأمراض المعدية والإيدز والمناعة السريرية بجورجيا، تنجيز تسيرتسفادزي، قد صرح بأن المواطنين انتقدوا الحكومة والمسئولين الصحيين بسبب عدم توافر لقاحات، وبعد أن حصلت البلاد على اللقاح يمتنع الناس عن التطعيم.

وأوضح أن هناك حملة سلبية واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي تعرقل عملية التطعيم، وتثير مخاوف الجورجيين من الآثار الجانبية للقاح.

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