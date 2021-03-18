قطر تسجل 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الخميس، عن تسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 419 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و80 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 172200 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 11119 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1648555 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 12458 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 270 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 331 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 159472 حالة.ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 18635 جرعة من لقاحات (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد جرعات اللقاح إلى 538441 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.