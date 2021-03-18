بدء أعمال التصحيح الإلكتروني بكلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان

صرح الأستاذ الدكتور أحمد محمود بكري عميد كلية الدراسات الإسلامية بأسوان، بأنه قد بدأت بالفعل أعمال التصحيح الإلكتروني بالكلية في وحدة التصحيح الإلكتروني، من خلال الكوادر المدرجة على هذه البرنامج من أعضاء هيئة التدريس، وذلك تحت إشراف الدكتور عبدالله أسامة حسني، المشرف على الوحدة، وقد اشتملت أعمال التصحيح للفصل الدراسي الأول على 19 مادة "بابل شيت" في الفرق الدراسية المختلفة، وذلك حسب توجيهات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والأستاذ الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، باتباع كل الوسائل الحديثة لضرورة النهوض بالجامعة، واتخاذ كل الأنظمة الحديثة في العملية التعليمية لتحقيق التميز والوصول إلى أعلى معدلات الجودة والحيادية فى التصحيح.