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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شريف فاروق: البريد المصرى حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات

الخميس 18/مارس/2021 - 04:57 م
الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق
طارق عتمان
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استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصرى كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدي جامعة الدول العربية، وذلك بهدف بحث ومضاعفة أوجه التعاون بين البريد المصري ومفوضية الأمم المتحدة فيما يخص صرف مستحقات اللاجئين في مصر.

وقال الدكتور شريف فاروق: إن البريد المصري يقوم بدور ريادي ومتميز في صرف مستحقات اللاجئين في مصر منذ عام 2014 وحتى الآن بالاعتماد على الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد وتغطيتها لجميع أنحاء الجمهورية، حيث إنه يتم صرف المستحقات لعدد 260 ألف لاجئ من 58 جنسية عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية باستخدام أحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة بما يضمن تقديم الخدمة بأعلى جودة.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات والكيانات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه أكد كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدي جمهورية مصر العربية ولدي جامعة الدول العربية علي دور البريد المصري الريادي والناجح في صرف المساعدات للاجئين بأحدث وسائل التكنولوجيا بالاعتماد علي بصمة العين والتي تمكنه من التعرف الرقمي علي المستحقين باستخدام أحدث النظم البايومترية بما يضمن صرف الإعانات لمستحقيها بجودة عالية وفي الوقت المناسب مشيرًا إلى أنه خلال اللقاء تمت مراجعة التعاون القائم وبحث سبل تطويره معربًا عن فخر المفوضية بالتعاون مع البريد المصري وعن ثقتها التامة في أن البريد المصري يؤدي هذه الخدمة للاجئين علي أكمل وجه وبالجودة المطلوبة.

كما أشاد كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بما توصل إليه البريد المصرى من تطور فى البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وتحويلها من الشكل التقليدى الى مكاتب تقدم جميع الخدمات بما يضمن تقديم كل المعاملات بمستوي عالٍ من الجودة.

وفي نهاية اللقاء سلم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة كتيب البريد المصري، والذي يحكي بين صفحاته الدور الذي لعبته المؤسسة البريدية المصرية في تقدم مصر ثقافيًا ومجتمعيًا.

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