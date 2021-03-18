أكثر من مليوني شخص حصلوا على لقاح كورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن أن إجمالي عدد الحاصلين على اللقاح في المملكة تجاوز 2 مليون و600 ألف جرعة حتى الآن عبر 500 مركز مخصص لإعطاء اللقاحات.وطالبت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، الجميع بضرورة التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح من أجل الحفاظ على صحتهم، مطمئنة الجميع من أن اللقاح آمن وفعال.