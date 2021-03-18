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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البحوث الفلكية»: غرة شهر رمضان المبارك الثلاثاء 13 أبريل

الخميس 18/مارس/2021 - 04:03 م
رمضان
رمضان
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية عن أن هلال شهر رمضان لعام 1442هـ يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 12 أبريل المقبل (اليوم التالي ليوم الرؤية).

وأضاف المعهد، في بيان، أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11 أبريل (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

واستطرد: "يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقيقة".

وفي محافظات مصر؛ يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26-31 دقائق) بحسب البيان.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16-46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 12 أبريل هو المتمم لشهر شعبان، وغرة شهـر رمضـان المعظم 1442هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 13 أبريل.

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