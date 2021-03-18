الأرصاد: غدًا طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا.. والقاهرة 24

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الجمعة نهارا دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، ومائلا للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة، حارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.وحالة الطقس ليلا باردة على كافة الأنحاء، مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30% تقريبا)، بجانب شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية: شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 24 14الإسكندرية 21 12وادى النطرون 22 12طنطا 23 13شبين الكوم 24 14دمنهور 20 14بلطيم 20 12مطروح 21 12السلوم 22 10سيوة 23 09بورسعيد 21 14دمياط 20 13الزقازيق 24 14المنصورة 23 13الإسماعيلية 24 12السويس 23 13العريش 19 11رفح 19 10رأس سدر 25 13نخل 24 10نويبع 25 19طابا 22 15كاترين 23 10الطور 28 16شرم الشيخ 28 20الغردقة 29 17مرسى علم 27 18الفيوم 26 12بنى سويف 27 12المنيا 27 13أسيوط 28 13سوهاج 30 13قنا 31 14الأقصر 32 15أسوان 33 16إدفو 33 16أبوسمبل 33 18الوادى الجديد 30 14شلاتين 29 18أبورماد 29 18حلايب 28 18رأس حدربة 27 19