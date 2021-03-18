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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: غدًا طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا.. والقاهرة 24

الخميس 18/مارس/2021 - 04:19 م
طقس
طقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الجمعة نهارا دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، ومائلا للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة، حارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وحالة الطقس ليلا باردة على كافة الأنحاء، مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30% تقريبا)، بجانب شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية: شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 14
الإسكندرية 21 12
وادى النطرون 22 12
طنطا 23 13
شبين الكوم 24 14
دمنهور 20 14
بلطيم 20 12
مطروح 21 12
السلوم 22 10
سيوة 23 09
بورسعيد 21 14
دمياط 20 13
الزقازيق 24 14
المنصورة 23 13
الإسماعيلية 24 12
السويس 23 13
العريش 19 11
رفح 19 10
رأس سدر 25 13
نخل 24 10
نويبع 25 19
طابا 22 15
كاترين 23 10
الطور 28 16
شرم الشيخ 28 20
الغردقة 29 17
مرسى علم 27 18
الفيوم 26 12
بنى سويف 27 12
المنيا 27 13
أسيوط 28 13
سوهاج 30 13
قنا 31 14
الأقصر 32 15
أسوان 33 16
إدفو 33 16
أبوسمبل 33 18
الوادى الجديد 30 14
شلاتين 29 18
أبورماد 29 18
حلايب 28 18
رأس حدربة 27 19

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