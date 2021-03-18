تفاصيل معرض «البازار» وأبرز منتجاته (صور)

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ينظم جهاز تنمية المشروعات، حاليًا معرض البازار Al Bazaar Exhibition، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترويج لشعار "صنع في مصر" بمنطقة أرض المعارض، بطريق صلاح سلام في القاهرة.يمكنك زيارة المعرض المخصص للحرف اليدوية من جميع المحافظات المصرية، إذ يستمر حتى يوم السبت الموافق ٢٠ مارس، ويبدأ بفتح أبوابه للزوار الساعة ١٠ صباحًا حتى الساعة ١٠ مساءً.يشارك بمعرض البازار، 400 عارض من جميع المحافظات، وسبق وصرحت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نيفين جامع بأن اهتمام الرئيس والدولة بقطاع الحرف اليدوية والتراثية يأتي للدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الهام لهذا القطاع كثيف العمالة والذي يعد مصدر رئيسي للدخل في مختلف محافظات مصر حيث تشتهر كل محافظة بعدة صناعات تراثية تتناقل خبراتها الأجيال وتعد المورد الاقتصادي الوحيد لهم، كما توفر الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خاصة للمرأة في الريف والصعيد والمحافظات الحدودية.يضم المعرض مختلف المنتجات اليدوية ومستلزمات المنزل والديكور الحديث وهدايا عيد الأم كالسجاد اليدوى والحرير والصوف والكليم ووحدات الإضاءة النحاسية والخشبية والملابس والمشغولات اليدوية المتنوعة والاكسسوارات ومنتجات الفضة والنحاس والتطريز على القماش ومستحضرات التجميل الطبيعية والخزف واللوحات والخيامية.صرح المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، فى بيان، عن أسعار المنتجات بمعرض البازار Al Bazaar Exhibition، أن المنتجات الموجودة بالمعرض تلائم مختلف احتياجات ومتطلبات البيت المصرى وتناسب مختلف الأذواق، موضحًا أن المعرض يقدم للجمهور منتجات متميزة ذات طابع تراثى بأسعار تجارية أقل من الأسعار المعتاد عليها فى الأسواق حيث يتم البيع من المصنع لزائرى المعرض مباشرة، فيمكنك شراء حقيبة من الخوص بـ 50 جنيه، أو شراء اكسسوارت بـ30 جنيه، أو شراء أدوات طعام خشبية أو خزفية ب 100 جنيه وتزداد الأسعار بحسب الخامة والمنتج.