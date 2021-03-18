ضبط 2 طن دواجن ومفروم غير صالح للاستهلاك بمخزن مطعم شهير في الجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة شن حملاتها المستمرة تنفيذا لتوجيهات اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات المستمرة لضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1.8 طن لحوم ومقطعات دواجن، مفروم لحوم، بحوزة صاحب مخزن بالجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.وردت معلومات إلى العميد مصطفى فتحي رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام صاحب أحد مطاعم الوجبات الجاهزة بتجميع كميات كبيرة من مقطعات الدواجن ومفروم لحوم مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبقيادة العميد مصطفى فتحي رئيس مباحث التموين بالجيزة، تم ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة دون ترخيص، وعثر داخل المخزن على 1٫8 طن "مقطعات دواجن، مفروم لحوم دون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.