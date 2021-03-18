غدًا.. مدحت صالح ضيف «أبلة فاهيتا» في «لايڤ من الدوبلكس»

يحلّ الفنان مدحت صالح ضيفا على برنامج "لايڤ من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، غدا الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء على قناة "ON".يقدم "صالح" خلال الحلقة عددا من أغنياته الشهيرة، ويجيب عن أسئلة فاهيتا حول حياته الشخصية والمهنية، ويكشف أبرز المواقف التي تعرض لها وجمعته بأصدقائه في الوسط الفني.. وتشهد الحلقة العديد من الألعاب الطريفة التي يشارك فيها داخل استوديو "لايڤ من الدوبلكس".كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.