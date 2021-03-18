الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام لائحة أكاديمية الشرطة

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارًا رقم 864 لسنة 1976، بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة.وجاء التعديل بعد الاطلاع على قانون هيئة الشرطة، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون إنشاء أكاديمية الشرطة، واللائحة الداخلية للأكاديمية، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة أكاديمية الشرطة.وأجريت التعديلات أن يستبدل بالجدول ارقام 1 ،2 ،3 المرافقة للائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار إليها، الخاصة ببيان المواد الشرطية "النظرية- العلمية" المقررة على طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين والمواد الدراسية للدبلومات التى تدرس بكلية الدراسات العليا الجداول المرافقة لهذا القرار.ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى نشرة بالجريدة الرسمية 17 -3-2021.