الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بإنشاء سجن مركزى فى الدقهلية

نشرت الجريدة الرسمية قرارين لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بإنشاء السجن المركزي بمديرية أمن الدقهلية.وجاء القرار الأول الذي حمل رقم 1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية للسجون المركزية، وجاء فيه: بعد الإطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون وتعديلاته، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية للسجون المركزية:قرر: مادة 1- ينشأ سجن مركزي بمركز شرطة الستاموني بمدرية أمن الدقهلية بمسمى السجن المركزي بمركز شرطة الستاموني.مادة 2- تنفذ في السجن المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.