روسيا وبيلاروسيا تنفذان مناورات جوية مشتركة

ذكر المركز الإعلامي لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، أنه تم التدرب على إعادة نشر طيران القوات الجوية الفضائية الروسية في مطارات بيلاروسيا خلال المناورات المشتركة بين البلدين.وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تم التدرب "خلال المناورة" على التخطيط لاستخدام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في العملية الدفاعية للتجمع الإقليمي لقوات بيلاروسيا وروسيا، وإعادة نشر طيران القوات الجوية الفضائية الروسية في المطارات البيلاروسية، وإدارة التشكيلات والوحدات العسكرية التي تشكل جزءًا من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد، كما شمل التدريب حماية الحدود الغربية للدولة الموحدة في المجال الجوي، في إطار المشاركة في العملية الدفاعية للتجمع الإقليمي لقوات بيلاروسيا وروسيا.