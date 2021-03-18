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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شريف دسوقي يُهاجم نقابة المهن التمثيلية.. وأشرف زكي يرد بـ«كلمة»

الخميس 18/مارس/2021 - 03:34 م
الدكتور أشرف زكي
الدكتور أشرف زكي
حسين الجندي
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رفض الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الرد علي تصريحات الفنان شريف دسوقي، والتي أدلى بها مؤخرًا «أشرف زكي لازم يجيلي انهارده برجليه هو ومجلس نقابته عشان أقول لهم حاجة واحدة بس: لا يُشرفني أن أكون ضمن مجموعتكم الموقرة».

وقال «زكي» لـ«الدستور»: «لا تعليق على هذه التصريحات نهائيًا».

وكان قد تعرض شريف دسوقي مؤخرًا لأزمة من خلال فيلم "وقفة رجالة"، والذي قام ببطولته الفنان بيومي فؤاد وسيد رجب وماجد الكدواني، بينما وصفته المخرجة كاملة أبو ذكري التي عمل معها في مسلسل "ب 100 وش" بالممثل المغرور.

وأعلن أحد المقربين للفنان شريف دسوقي أنه تم وضعه في أحد المصحات النفسية مؤخرًا، بعد تعرضه لعدد من الازمات الصحية والنفسية والأزمات الخاصة بأعماله الفنية.

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