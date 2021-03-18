سكرتير عام مطروح يتفقد أعمال صيانة أتوبيسات نقل الركاب

تفقد اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، الخميس، أعمال صيانة عدد من أتوبيسات نقل الركاب وسيارات الديوان العام.أشاد سكرتير عام مطروح بالجهود المبذولة موجهًا بالإسراع فى انهاء صيانة جميع السيارات المستهدفة لتضاف الى قوة العمل الحالية بما ييسر الكثير من الخدمات.وتفقد سكرتير عام محافظة مطروح الحملة الميكانيكية لمجلس مدينة مرسى مطروح، موجّهًا بحصر جميع السيارات والمعدات المعطلة للإسراع فى عمل المقايسات الخاصة بالإصلاح والانتهاء من أعمال الصيانة للاستفادة منها مع دخولها الخدمة مرة أخرى.كما تفقد السكرتير العام مبنى مجلس مدينة مرسي مطروح، للاطمئنان على سير إجراءات العمل، خاصة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والاستماع إلى مطالب واستفسارات المواطنين والرد عليهم، خاصة مع استقبال طلبات التصالح والمقرر الانتهاء منها وفقًا لقرار مجلس الوزراء فى آخر مارس الحالي.