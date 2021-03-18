العراق يوافق على شراء لقاح «فايزر» المضاد لكورونا

وافق مجلس الوزراء العراقي على شراء جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركة "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية.وأكدت الأمانة العامة للمجلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، التزام الحكومة العراقية بضمان التزامات وزارة الصحة بما فيها التعويضات، وإعطاء وزير المالية صلاحية توقيع خطاب ضمان التزامات وزارة الصحة نيابة عن الحكومة العراقية.