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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط

الخميس 18/مارس/2021 - 03:32 م
فعاليات زراعة 1000
فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بمراكز وأحياء المحافظة تفعيلا للمبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي وتغيير السلوكيات.

وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها؛ حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة بمشاركة مجتمعية من شركة استرازينيكا وتبرعها بـ1000 شجرة لتوزيعها على قرى ومراكز المحافظة.

رافقه خلال الفعاليات اللواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية وصبحي صلاح عضو مجلس إدارة شركة استرازينكا بالقاهرة ورئيس الشؤون القانونية بمصر والشرق الأوسط وحازم كمال مدير إداري لمكاتب فروع استرازينيكا والدكتور محمد فرويز، مدير مكتب فرع الصعيد للشركة والدكتور مايكل موريس مدير مكتب الصعيد وهالة محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة ومصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط وعدد من صيادلة وأعضاء مكتب أسيوط ولفيف من الشباب من الجنسين.

بدأت الفعاليات بقيام المحافظ ومرافقوه بغرس شتلات الاشجار بميدان قناطر أسيوط الجديدة بحي شرق أسيوط المقدمة من شركة استرازينكا للصناعات الدوائية ايذانًا بانطلاق الفعاليات تمهيدًا لتوزيعها على المراكز والأحياء لزراعتها بالحدائق والمتنزهات والميادين العامة والشوارع.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه لكامل للمبادرة الرئاسية "اتحضر للاخضر" لنشر الوعى البيئي وتشجير الميادين والشوارع والتي تأتي في إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر ٢٠٣٠" وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين وخصوصًا الشباب على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أضاف المحافظ أن المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة تتبنى التوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة والحد من استخدام البلاستيك والحفاظ على الكائنات البحرية والحد من تلوث الهواء وحماية المحميات الطبيعية.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لشركة استرازينيكا والقائمين عليها لدورهم فى المشاركة فى فعاليات التشجير بالمحافظة ضمن مبادرة اتحضر للاخضر، لافتًا إلى تقديمه أوجه الدعم لجهود المجتمع المدني والمشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني والشركات ورجال الأعمال في تبنى المبادرات المجتمعية واستكمال مسيرة التنمية المستدامة وتنمية قرى ومراكز المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط
«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط
«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط
«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط
«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط
«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط
«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط
«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط
«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط
«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط

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