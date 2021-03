15 فيلما أجنبيا عائليا يمكن مشاهدتها في «عيد الأم»

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم، وفي ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد اقتصرت الاحتفالات على البيوت لذا تقدم جريدة "الدستور" اليوم قائمة بأجمل الأفلام الأجنبية التي يمكن مشاهدتها مع العائلة احتفالا بعيد الأم.



فيلم Mamma Mia

فيلم Mamma Mia:

فيلم مزيج بين الرومانسية والكوميديا يحكي قصة علاقة الأم بإبنتها التي سوف تتزوج قريبًا، بطولة ميريل ستريب، بيرس بروسنان، كولين فيرث، أماندا سيفريد، دومينيك كوبر، ستيلان سكارسجارد.





فيلم Dumbo

- فيلم Dumbo:

من أفضل أفلام الأنيميشن التى يمكن مشاهدتها، تدور احداث الفيلم حول طائر اللقلق الذي يقوم بتسليم فيل وليد إلى الفيلة "جمبو" التي تعمل في السيرك وتحلم بالأمومة، ولكن يتعرض طفلها إلى السخرية بسبب حجم أذنه الكبيرة.



فيلم Because I Said So

- فيلم Because I Said So:

تدور احداث الفيلم حول قصة أم لثلاثة بنات اسمها "دفين" وتجد أن حياة ابنتها العاطفية في خطر وعلى وشك ارتكاب نفس أخطائها في الماضي، فتبحث لها عن رجل مناسب من خلال وضع إعلان عبر الإنترنت تبحث عن رجل من أجل ابنتها.



فيلم Bad Moms

- فيلم Bad Moms:

تدور احداث الفيلم حول قصة امرأة لديها حياة رائعة وزوج مثالي وأطفال رائعين ومنزل جميل ولكنها تشعر بالإحباط من حياتها، وتلتقي بأمهات من نفس عمرها وهم كارلا وكيكي ويقررون كسر رتابة حياتهم من خلال بعض الأنشطة.



فيلم Stepmom

- فيلم Stepmom:

تدور أحداث الفيلم حول امرأة تدعى إيزابيل تتزوج من رجل مطلق وتحاول أن تجعل أطفاله سعداء، ولكن الزوجة السابقة تكره إيزابيل ويتغير كل هذا عندما يتم تشخيص بأنها مصابة بالسرطان.



فيلم Lady Bird

- فيلم Lady Bird:

تدور أحداث الفيلم حول كريستينا مكفرسون الطالبة بالمدرسة الثانوية وهي شخصية تعشق المغامرة والتطور، وتواجه الكثير من المواقف بحياتها كمراهقة إلى جانب علاقتها مع والدتها.



فيلم Brave

- فيلم Brave:

فيلم انيميشن تدور احداثه حول قصة الأميرة ميريدا التي تجبرها والدتها على الزواج من أبناء أحد الملوك من أجل الحفاظ على توحيد المملكة. ولكنها تكتشف تعويذة من أجل تغيير رأي والدتها في الزواج ولكن يخرج الأمر عن السيطرة عندما تتحول الأم إلى دب.



فيلم Mother's Day

- فيلم Mother's Day:

تدور احداثه حول قصص متعددة عن الأمومة وتربية الأبناء ولكن يواجهون جميع أبطال الفيلم في الظهور مع حفل عيد الأم.



فيلم The Blind Side

- فيلم The Blind Side:

تدور احداث الفيلم حول قصة حياة شاب يسمى مايكل لا مأوى له، ألقي القبض عليه بتهمة محاولة السرقة. ولكن يتم تحويله للحياة مع أسرة بيضاء ساعدته على اكتشاف نفسه من جديد ليصبح واحد من أعظم لاعبي كرة القدم الأمريكية.



فيلم Freaky Friday

- فيلم Freaky Friday:

تدور احداث الفيلم حول قصة فتاة في سن المراهقة تحب الموسيقى ومعجبة بشاب زميل لها، وتعتقد أن والدته لا تهتم بها وتراها الأم فتاة مهملة. ويتعارك الأثنين في مطعم صيني، ولكن تتدخل امرأة تعطيهم كعكة تجعل تدبل حياتهن لترى كل واحدة حياة الأخرى.



فيلم Moms' Night Out

- فيلم Moms' Night Out:

تدور احداث الفيلم حول كم المعاناة التي تواجهها كل أم وأن ليس لديها المساحة لقضاء بعض الوقت بمفردها أو مع أصدقائها، وهو ما تحاول أن تقوم بها بطلات الفيلم.



فيلم Lion

- فيلم Lion:

تدور أحداث الفيلم حول قصة طفل هندي في الخامسة من عمره يتوه في شوارع "كالكوتا"، والتي تبعد كثيرًا عن منزله ولكنه يكافح ويواجه العديد من التحديات إلى أن يتبناه زوجين من أستراليا، وبعد خمسة وعشرين عامًا من تبنيه يخرج للبحث عن عائلته المفقودة في الهند.



Divine Secrets

- فيلم Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood:

تدوراحداث الفيلم حول علاقة جافة نشأت منذ الصغر بين الكاتبة المسرحية سيدالي ووكر ووالدتها "فيفي" وقد صرحت عنها سيدالي في حديث صحفي وتشكو صعوبة تحملها لوالدتها المستبدة منذ فترة طفولتها، حينذاك تسعى ثلاث صديقات للأم فيفي للإصلاح بينهما.



فيلم Rabbit Hole

- فيلم Rabbit Hole:

تدور احداث الفيلم حول حياة سعيدة يعيشها زوجان ويشكلان معًا أسرة مثالية، ولكن تنقلب فجأة حياتهم إلى مأساة حقيقية عندما يموت الابن الوحيد ويروح ضحية حادث مروع.



فيلم Ricki and the Flash