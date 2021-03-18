رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

15 فيلما أجنبيا عائليا يمكن مشاهدتها في «عيد الأم»

الخميس 18/مارس/2021 - 06:46 م
فيلم Mamma Mia
فيلم Mamma Mia
سلمى بدر
طباعة
أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم، وفي ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد اقتصرت الاحتفالات على البيوت لذا تقدم جريدة "الدستور" اليوم قائمة بأجمل الأفلام الأجنبية التي يمكن مشاهدتها مع العائلة احتفالا بعيد الأم.
فيلم Mamma Mia
فيلم Mamma Mia
فيلم Mamma Mia:
فيلم مزيج بين الرومانسية والكوميديا يحكي قصة علاقة الأم بإبنتها التي سوف تتزوج قريبًا، بطولة ميريل ستريب، بيرس بروسنان، كولين فيرث، أماندا سيفريد، دومينيك كوبر، ستيلان سكارسجارد.

فيلم Dumbo
فيلم Dumbo
- فيلم Dumbo:
من أفضل أفلام الأنيميشن التى يمكن مشاهدتها، تدور احداث الفيلم حول طائر اللقلق الذي يقوم بتسليم فيل وليد إلى الفيلة "جمبو" التي تعمل في السيرك وتحلم بالأمومة، ولكن يتعرض طفلها إلى السخرية بسبب حجم أذنه الكبيرة.
فيلم Because I Said
فيلم Because I Said So
- فيلم Because I Said So:
تدور احداث الفيلم حول قصة أم لثلاثة بنات اسمها "دفين" وتجد أن حياة ابنتها العاطفية في خطر وعلى وشك ارتكاب نفس أخطائها في الماضي، فتبحث لها عن رجل مناسب من خلال وضع إعلان عبر الإنترنت تبحث عن رجل من أجل ابنتها.
فيلم Bad Moms
فيلم Bad Moms
- فيلم Bad Moms:
تدور احداث الفيلم حول قصة امرأة لديها حياة رائعة وزوج مثالي وأطفال رائعين ومنزل جميل ولكنها تشعر بالإحباط من حياتها، وتلتقي بأمهات من نفس عمرها وهم كارلا وكيكي ويقررون كسر رتابة حياتهم من خلال بعض الأنشطة.
فيلم Stepmom
فيلم Stepmom
- فيلم Stepmom:
تدور أحداث الفيلم حول امرأة تدعى إيزابيل تتزوج من رجل مطلق وتحاول أن تجعل أطفاله سعداء، ولكن الزوجة السابقة تكره إيزابيل ويتغير كل هذا عندما يتم تشخيص بأنها مصابة بالسرطان.
فيلم Lady Bird
فيلم Lady Bird
- فيلم Lady Bird:
تدور أحداث الفيلم حول كريستينا مكفرسون الطالبة بالمدرسة الثانوية وهي شخصية تعشق المغامرة والتطور، وتواجه الكثير من المواقف بحياتها كمراهقة إلى جانب علاقتها مع والدتها.
فيلم Brave
فيلم Brave
- فيلم Brave:
فيلم انيميشن تدور احداثه حول قصة الأميرة ميريدا التي تجبرها والدتها على الزواج من أبناء أحد الملوك من أجل الحفاظ على توحيد المملكة. ولكنها تكتشف تعويذة من أجل تغيير رأي والدتها في الزواج ولكن يخرج الأمر عن السيطرة عندما تتحول الأم إلى دب.
فيلم Mother's Day
فيلم Mother's Day
- فيلم Mother's Day:
تدور احداثه حول قصص متعددة عن الأمومة وتربية الأبناء ولكن يواجهون جميع أبطال الفيلم في الظهور مع حفل عيد الأم.
فيلم The Blind Side
فيلم The Blind Side
- فيلم The Blind Side:
تدور احداث الفيلم حول قصة حياة شاب يسمى مايكل لا مأوى له، ألقي القبض عليه بتهمة محاولة السرقة. ولكن يتم تحويله للحياة مع أسرة بيضاء ساعدته على اكتشاف نفسه من جديد ليصبح واحد من أعظم لاعبي كرة القدم الأمريكية.
فيلم Freaky Friday
فيلم Freaky Friday
- فيلم Freaky Friday:
تدور احداث الفيلم حول قصة فتاة في سن المراهقة تحب الموسيقى ومعجبة بشاب زميل لها، وتعتقد أن والدته لا تهتم بها وتراها الأم فتاة مهملة. ويتعارك الأثنين في مطعم صيني، ولكن تتدخل امرأة تعطيهم كعكة تجعل تدبل حياتهن لترى كل واحدة حياة الأخرى.
فيلم Moms' Night
فيلم Moms' Night Out
- فيلم Moms' Night Out:
تدور احداث الفيلم حول كم المعاناة التي تواجهها كل أم وأن ليس لديها المساحة لقضاء بعض الوقت بمفردها أو مع أصدقائها، وهو ما تحاول أن تقوم بها بطلات الفيلم.
فيلم Lion
فيلم Lion
- فيلم Lion:
تدور أحداث الفيلم حول قصة طفل هندي في الخامسة من عمره يتوه في شوارع "كالكوتا"، والتي تبعد كثيرًا عن منزله ولكنه يكافح ويواجه العديد من التحديات إلى أن يتبناه زوجين من أستراليا، وبعد خمسة وعشرين عامًا من تبنيه يخرج للبحث عن عائلته المفقودة في الهند.
Divine Secrets
Divine Secrets
- فيلم Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood:
تدوراحداث الفيلم حول علاقة جافة نشأت منذ الصغر بين الكاتبة المسرحية سيدالي ووكر ووالدتها "فيفي" وقد صرحت عنها سيدالي في حديث صحفي وتشكو صعوبة تحملها لوالدتها المستبدة منذ فترة طفولتها، حينذاك تسعى ثلاث صديقات للأم فيفي للإصلاح بينهما.
فيلم Rabbit Hole
فيلم Rabbit Hole
- فيلم Rabbit Hole:
تدور احداث الفيلم حول حياة سعيدة يعيشها زوجان ويشكلان معًا أسرة مثالية، ولكن تنقلب فجأة حياتهم إلى مأساة حقيقية عندما يموت الابن الوحيد ويروح ضحية حادث مروع.
فيلم Ricki and the
فيلم Ricki and the Flash
- فيلم Ricki and the Flash:
تدور أحداث الفيلم حول لاعبة الجيتار ريكي التي وهبت معظم حياتها لموسيقى الروك والنجومية أن تعود إلى منزلها لتعويض عائلتها عن فترة غيابها وعلى رأسهم ابنتها التي انفصلت عن حبيبها مؤخرًا، لكن جميع أفراد العائلة لا يشعرون بالمودة نحوها.

موضوعات متعلقة

كشف السبب وراء ارتفاع الإصابات بين العمال في حريق مصنع العبور

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

أول تعليق من الطبيب الفاقد بصره عقب قرار وزيرة الصحة بتعيينه

حقيقة بدء موجة جديدة لكورونا في الصعيد.. أطباء يوضحون


الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير جهاز تنمية المشروعات السابق بالمحافظة

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء: الكون في بداياته كان شبكة من خيوط الغاز نشأت منها المجرّات

الاتحاد الأفريقي يدعو لاحتواء تداعيات تغير المناخ والحد من الكوارث الطبيعية

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

هيئة بريطانية: لا توجد أدلة على تسبب لقاحات كورونا فى تجلط الدم

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

نورا ناجي: سعادتي بجائزة «يحيي حقي» لأنها الأولى في مشواري

تفاصيل الأمسية الشعرية الثانية ضمن ملتقى الأقصر 2 للشعر العربي

ليلة فلكية فى متحف الطفل.. غدًا

قبل طباعتها بمعرض الكتاب.. كل ما تريد معرفته عن «موسوعة مصر القديمة»