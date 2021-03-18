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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الأعلى للجامعات» يوافق على الدراسة ببرنامج إعداد معلم الكمبيوتر بسوهاج

الخميس 18/مارس/2021 - 03:30 م
الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة ببرنامج إعداد معلم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بكلية التربية واعتماد لائحته، وكذلك اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلتي البكالوريوس والليسانس ومرحلة الدراسات العليا بالكلية بنظام الساعات المعتمدة.

وأوضح عزيز، أن اللوائح الجديدة تعد نقلة كبيرة للكلية والطلاب، حيث تتضمن عدد من المقررات المتميزة والحديثة بما يتناسب مع التطور الحالي في النظم والمواد التعليمية، والتي تنمي مهارات الخريج وتجعله على دراية ووعي بكافة المستحدثات التكنولوجية، بالإضافة إلى ربط الطالب بكل المتغيرات السياسية والاقتصادية الموجودة على الساحة بما يلبي متطلبات سوق العمل، ويساهم في تخريج معلم متمكن وعلى وعي بكيفية توظيف مهاراته في العملية التعليمية، بما يساعد في إثراء التعليم في مصر، وتحقيق هدف وسعي الجامعة في إعلاء شأن الوطن.

وقال الدكتور خالد عبداللطيف عمران، عميد الكلية، أن المقررات الدراسية الجديدة في مرحلة البكالوريوس والليسانس تصل إلى 35 مقررا، وتضم ريادة الأعمال، قانون العمل والخدمة المدنية، المواطنة الرقمية، أساليب تعليم التفكير الناقد، المعلم ومتطلبات العصر الرقمي، كما تحتوي مرحلة الدراسات العليا على 10 مقررات، ومنها بيئات التعلم الإلكتروني (الأسس والتطبيقات)، مجتمعات التعليم المهنية، تصميم المواقع التعليمية، والتنمية المهنية للقيادات التعليمية.

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