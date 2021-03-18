إحالة جزار للجنايات بتهمة قتل زوج شقيقته في مصر القديمة

أحالت النيابة العامة بالقاهرة جزارًا للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل زوج شقيقته في منطقة مصر القديمة.البداية كانت بتلقي قسم شرطة مصر القديمة إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل.انتقلت الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على الجثة وضبط جزار ونجل شقيقته، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.وكشفت أقوال المتهم عن أن شقيقته عقب وفاة زوجها الأول ورثت عنه أملاكًا وعقارات، ثم تزوجت من القتيل الذى عرف بسوء خلقه وطمعه في أموالها.وأضاف المتهم أنه في أول الزواج حذره من الاقتراب من أموالها، ويوم الواقعة حضرت شقيقته مع زوجها المنطقة فحاول منعه من الدخول فتعدى عليه بالضرب وأسقطه أرضًا، وتدخل الأهالي لمنع تطور المشاجرة، موضحًا أنه عقب ذلك علم نجل شقيقته الأخرى أن خاله يتشاجر فذهب إلى منزل خالته مع ثلاثة من أصدقائه ومزقوه بسلاح أبيض بمساعدته.