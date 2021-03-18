نائب محافظ مطروح تفتتح المعرض التاسع لعرض وبيع منتجات الشباب

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اليوم الخميس، لافتتاح المعرض التاسع لعرض وبيع منتجات الشباب أصحاب المنتجات الصغيرة والحرف اليدوية، بحضور عدد من المديريين، والذى تنظمه الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالنادى الاجتماعى بمطروح فى الفترة من 18 وحتي 20 مارس الجارى.وأوضحت صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف أن المعرض يضم 85 عارضًا لبيع المنتجات اليدوية والمأكولات والحلوى والملابس الجاهزة واليدوية ومنتجات الزيتون ومشتقاته، بالاشتراك مع الجمعية التعاونية الزراعية وجمعية التحدي للتنمية الشاملة وجهاز تنمية المشروعات والجمعية التعاونية لمنتجى الزيتون وجمعية الأسر المنتجة.وأكدت نائب محافظ مطروح على اهتمام المحافظة بفتح منافذ تسويقية لمنتجات الشباب والسيدات المعيلات ومساعدتهم على الترويج الأمثل وتسويق لمنتجاتهم وتحقيق الاستفادة لهم دون تحملهم أي أعباء مالية، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة معرض دائم تنفذه المحافظة قريبًا لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وعرض منتجاتهم.