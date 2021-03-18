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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 1045 مواطنًا في 6 قوافل طبية بالغربية

الخميس 18/مارس/2021 - 04:29 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات لتغطية كل القرى النائية للاهتمام بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى توفير كل أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، مشيدًا بالدور البارز في تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

وأشار الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أنه قد تقرر تنظيم قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة اليوم بقرية سنباط مركز زفتى، حيث بدأت أعمال القافلة الخميس بوحدة طب الأسرة بقرية سنباط بمركز زفتى، وسيتم استكمال أعمال القوافل بقرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود، ذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، هذا وتتضمن القوافل الطبية تخصصات (باطنة وجلدية وعظام وأطفال. جراحة. أشعة. تحاليل) مع توفير العلاج للمرضى بالمجان.

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل، أنه تم البدء في الكشف علي الحالات بوحدة طب الأسرة بقرية سنباط مركز قد تم توقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان لـ١٠٤٥ حالة في العديد من التخصصات الطبية، وهي تخصصات «أطفال، باطنة، جلدية، عظام، وغيرها»، وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال للأبحاث إلى مستشفى زفتى العام، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

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