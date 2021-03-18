«الهجرة»: أطلقنا مبادرة «أتكلم عربي» لمواجهة طمس الهوية

أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، أن المصريات بالخارج دائما تبذلن جهدا كبيرا ومضاعفا في الحفاظ على الهوية والثقافة واللغة المصرية بالمنزل وغرسها بالأبناء، حتى لا يتأثروا بثقافات المجتمعات الأجنبية التي يعيشون بها فتكون النتيجة الحتمية هجر ما يربطهم ببلدهم الأم مصر، لذلك أطلقت الوزارة مبادرة «أتكلم عربي» لمواجهة حرب طمس الهوية، وحظيت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في المائدة المستديرة التي عقدتها منظمة الهجرة الدولية افتراضيًا عبر تطبيق "ويبكس" للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.وأشارت السفيرة نبيلة مكرم أن تختم حديثها إلى كلمات أنطونيو جوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة والذي قال فيها: "إن القرن الواحد والعشرين لابد أن يكون قرن المساواة بين المرأة والرجل، وعلى كل فرد منا أن يؤدي دوره لتحقيق ذلك".