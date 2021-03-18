إغلاق الصيدليات وتحصيص الوقود مع غضب من مواجهة سياسية في لبنان

أضربت صيدليات في أنحاء لبنان عن العمل اليوم الخميس وحددت محطات البنزين حصصا لتوزيع الوقود الشحيح مع تنامي الغضب الشعبي، إزاء الانهيار الاقتصادي المتسارع في البلاد دون مؤشرات تُذكر على نهاية لمواجهة سياسية رفيعة المستوى.وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الأربعاء من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الذي كُلف في أكتوبر، تشكيل حكومة جديدة على الفور أو إفساح الطريق لآخر يستطيع ذلك.ورد الحريري قائلا إنه إذا لم يكن بمقدور عون الموافقة على التشكيلة التي قدمها للحكومة فإن على الرئيس أن يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.ومن المقرر أن يجتمع الرجلان اليوم الخميس، ما يثير تكهنات بشأن ما إذا كانت ستحدث انفراجة بعد تشاحن بين الفصائل دام شهورا.وهوت الليرة اللبنانية 90% خلال أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.وأدى ذلك إلى سقوط كثيرين في براثن الفقر وعرَّض واردات أساسية للخطر مع تزايد شُح الدولار.