رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أشرف عطية يفتتح الملتقى الدولي للسياحة الرياضية «أسوان أحلى»

الخميس 18/مارس/2021 - 05:21 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الملتقى الدولى للسياحة الرياضية آفاق وطموحات "أسوان أحلى"، والذى يقام في الفترة من 18 إلى 20 مارس الحالي.

وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، ورؤساء وممثلى الاتحادات الرياضية والجامعات المصرية والكيانات السياحية.

وأكد «عطية»، في كلمته على أن ما تتمتع به أسوان من المقومات السياحية، والرياضية المتكاملة فى البنية الأساسية من منشآت رياضية وفندقية وسياحية، بالإضافة إلى ما تزخر به من تنوع في المنتج السياحى يؤهل هذه المحافظة الواعدة بأن تظل مقصدًا سياحيًا وقبلة للأحداث الرياضية، وخاصة أن أسوان شهدت من قبل تنظيم العديد من البطولات الدولية والمحلية.

وأشار «عطية» إلى أن تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية يحتاج إلى التسويق والاستثمار الجيد للمقومات السياحية والبنية الأساسية الرياضية المتوافرة، وهو الذى يتوازى مع استمرار المحافظة في وضع كل الإمكانيات والتسهيلات لأى أحداث أو بطولات أو مهرجانات رياضية تقام على أرضها فى المرحلة القادمة، وهو الذى يعضده ويدعمه تفرد أهل أسوان بسمات خاصة فى استقبال ضيوفها وزائريها بالود والشاشة.

وأضاف محافظ أسوان أن توصيات الملتقى ستكون قاعدة انطلاق لاستثمار مقوماتنا وإمكانياتنا الرياضية والسياحية بما يسهم فى زيادة الليالى السياحية وحركة السياحة الدولية والمحلية، وهو الذى يتطلب منا جميعًا كمؤسسات علمية وتنفيذية وكيانات سياحية ومجتمعية أن نتعامل بجدية وبمنهج غير تقليدى لمواجهة التحديات العديدة التي تؤثر على صناعة السياحة والتي كان آخرها تداعيات جائحة كورونا.

ومن جانبه أوضح الدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية والأمين العام للملتقى، بأنه يهدف إلى إستشراف رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة للسياحة الرياضية، بجانب تفعيل الإدارة والتسويق والترويج والإعلام للسياحة الرياضية، كما يضم الملتقى 6 محاور رئيسية تتناول اقتصاديات التسويق وصحة الرياضيين والإجراءات الاحترازية وغيرها.

وأكد «مكي» على أن الملتقى سيشهد تنظيم معارض للمنتجات البيئية التراثية ومعرضًا آخر للمنتجات القطنية، بينما سيتم عقد 7 ندوات تتناول أسس نشر ثقافة السياحة الرياضية ومستقبل تنظيم مصر لبطولات إفريقية وعربية، بجانب مستقبل منافسات الكانوى والكياك والشراع، بالإضافة إلى تنظيم دورة كرة القدم في تنمية السياحة الرياضية.

موضوعات متعلقة

اليوم.. محاكمة المتهم بالتستر على «متحرش المعادى»

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق


الصور

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير جهاز تنمية المشروعات السابق بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

image description

تمهيد وتجهيز شواطئ مدينة رأس البر بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

أول تعليق من الطبيب الفاقد بصره عقب قرار وزيرة الصحة بتعيينه

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«حيلة جديدة».. هل يمنع غسول الفم الإصابة بكورونا؟

نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى 2021

من هم الممنوعين من الصيام فى شهر رمضان 2021؟

العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد ختام الدورة 23 من المهرجان القومي للسينما

«قضايا جاسوسية.. والأمن القومي للدول» في إصدار جديد عن دار العربي

زيارة جديدة لـ شادى عبدالسلام.. طومان باى وأحمد زكى!

يوسف نبيل: «جريمة في حفلة صيد» محاولة تشيخوف الوحيدة لكتابة رواية طويلة