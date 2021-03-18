أشرف عطية يفتتح الملتقى الدولي للسياحة الرياضية «أسوان أحلى»

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الملتقى الدولى للسياحة الرياضية آفاق وطموحات "أسوان أحلى"، والذى يقام في الفترة من 18 إلى 20 مارس الحالي.وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، ورؤساء وممثلى الاتحادات الرياضية والجامعات المصرية والكيانات السياحية.وأكد «عطية»، في كلمته على أن ما تتمتع به أسوان من المقومات السياحية، والرياضية المتكاملة فى البنية الأساسية من منشآت رياضية وفندقية وسياحية، بالإضافة إلى ما تزخر به من تنوع في المنتج السياحى يؤهل هذه المحافظة الواعدة بأن تظل مقصدًا سياحيًا وقبلة للأحداث الرياضية، وخاصة أن أسوان شهدت من قبل تنظيم العديد من البطولات الدولية والمحلية.وأشار «عطية» إلى أن تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية يحتاج إلى التسويق والاستثمار الجيد للمقومات السياحية والبنية الأساسية الرياضية المتوافرة، وهو الذى يتوازى مع استمرار المحافظة في وضع كل الإمكانيات والتسهيلات لأى أحداث أو بطولات أو مهرجانات رياضية تقام على أرضها فى المرحلة القادمة، وهو الذى يعضده ويدعمه تفرد أهل أسوان بسمات خاصة فى استقبال ضيوفها وزائريها بالود والشاشة.وأضاف محافظ أسوان أن توصيات الملتقى ستكون قاعدة انطلاق لاستثمار مقوماتنا وإمكانياتنا الرياضية والسياحية بما يسهم فى زيادة الليالى السياحية وحركة السياحة الدولية والمحلية، وهو الذى يتطلب منا جميعًا كمؤسسات علمية وتنفيذية وكيانات سياحية ومجتمعية أن نتعامل بجدية وبمنهج غير تقليدى لمواجهة التحديات العديدة التي تؤثر على صناعة السياحة والتي كان آخرها تداعيات جائحة كورونا.ومن جانبه أوضح الدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية والأمين العام للملتقى، بأنه يهدف إلى إستشراف رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة للسياحة الرياضية، بجانب تفعيل الإدارة والتسويق والترويج والإعلام للسياحة الرياضية، كما يضم الملتقى 6 محاور رئيسية تتناول اقتصاديات التسويق وصحة الرياضيين والإجراءات الاحترازية وغيرها.وأكد «مكي» على أن الملتقى سيشهد تنظيم معارض للمنتجات البيئية التراثية ومعرضًا آخر للمنتجات القطنية، بينما سيتم عقد 7 ندوات تتناول أسس نشر ثقافة السياحة الرياضية ومستقبل تنظيم مصر لبطولات إفريقية وعربية، بجانب مستقبل منافسات الكانوى والكياك والشراع، بالإضافة إلى تنظيم دورة كرة القدم في تنمية السياحة الرياضية.