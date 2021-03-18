شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة فى مقتل مدرسة بحدائق أكتوبر

كشف شاهد عيان عن تفاصيل جديدة فى واقعة العثور على جثة مدرسة مقتولة داخل شقة في مدينة حدائق أكتوبر، موضحًا أن الضحية تسكن فى شقة إيجار بمفردها فى عقار رقم 51 الطابق الرابع، عثر على جثتها مهمشة الرأس وجارٍ تحديد هوية المتهمين وعددهم.كانت البداية بتلقي قسم شرطة حدائق أكتوبر بالعثور على جثة مدرسة داخل شقتها، انتقلت على الفور قوات الأمن برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث حدائق أكتوبر، وتبين العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمى مدرسة مصابة بضربات بالرأس.وشكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المتهم.