باكستان تحث الأمم المتحدة لعقد حوار عالمي حول مكافحة الإسلاموفوبيا

دعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى عقد الحوار العالمي حول مكافحة الإسلاموفوبيا وتعزيز الوئام بين الأديان.وجاءت تصريحات قريشي - وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، في كلمة ألقاها خلال الحدث رفيع المستوى الذي قامت بتنظيمه مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك بشكل مرئي للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا.وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن السبيل للمضي قدمًا هو الحوار والتفاهم، قائلًا إن الأمم المتحدة تعد أفضل منصة لرعاية هذا الحوار والتفاهم.وأضاف أن هذا الحدث من شأنه أن يرسل رسالة واضحة ضد التحديات المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب وخطاب الكراهية، مصرحًا بأن الاحتفال اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا سيساعد في خلق الوعي العالمي حول تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا والمشاعر ضد المسلمين، إلى جانب تعزيز رسالة التسامح والتعايش السلمي والوئام بين الأديان والثقافات.