السيطرة على حريق هائل بمصنع شحوم بالمنطقة الصناعية بجمصة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم، من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع شحومات بالمنطقة الصناعية بجمصة قبل انتقاله للمصانع المجاورة.وكان اللواء رأفت عبدالباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع شحومات بالمنطقة الصناعية بجمصة.وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية و١٢ سيارة إطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى حول المكان، وبالفحص تبين أن الحريق شب فى مصنع شحومات ملك محمد عوض عوض طقية، وتمت السيطرة عليه قبل انتقاله للمصانع المجاورة.فيما أسفر الحريق عن احتراق محتويات المصنع بالكامل، فيما لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح أو الإصابات.وتم إخطار الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق وحصر الخسائر، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واستكمال الفحص للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.