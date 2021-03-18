محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بأسيوط، اليوم الخميس، احتفالية مدرسة السلام الحديثة المشتركة لتكريم الأم المثالية والطلاب المتفوقين دراسيًا والمتميزين في مختلف المجالات والأنشطة.جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والقس نادي لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أمير ثروت رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم بشرى الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية، وصموئيل باقي صدقة عضو مجلس إدارة سنودس النيل الانجيلي، وإيمان زاهي مدير مدرسة السلام الحديثة.حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم كلمات الترحيب بالحضور تحدث خلالها الدكتور القس أندريه زكي عن دور المؤسسات التعليمية في إعداد النشء، مشيدًا بدور محافظ أسيوط في اهتمامه بتكريم ورعاية الطلاب المتميزين بمختلف المدارس والمؤسسات التعليمية، فضلًا عن مشاركته في فعاليات مدارس السلام بالمحافظة ورعايته للمتميزين رياضيًا وثقافيًا وفنيًا وعلميًا.وقام محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية بتكريم الأمهات المثاليات بالمدرسة والطلاب المتفوقين دراسيًا ومنحهم شهادات التقدير والهدايا ثم تم تقديم بعض الفقرات الفنية للأطفال والطلاب المتميزين في الغناء الفردى والاستعراضات الفنية.وفي نهاية الاحتفالية وجه محافظ أسيوط خالص شكره وتقديره للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية وأعضاء مجلس إدارة مدارس سنودس النيل الإنجيلي ومدرسة السلام الحديثة بأسيوط لاهتمامهم بتربية النشء وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وتأهيلهم دراسيًا وصقل خبراتهم ومواهبهم في مختلف الأنشطة المدرسية وحصولهم على المراكز المتقدمة في التفوق الدراسي على مستوى الجمهورية.كما شارك بالحضور كل من القس أرنست نادي رئيس مجلس التربية المسيحية بسنودس النيل الإنجيلي والقس عادل عبدالمسيح رئيس مجمع أسيوط، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس شئون الشيوخ، والشيخ ناصر صادق نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والمستشار يوسف طلعت المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية.