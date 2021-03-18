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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يؤكد التزامه بالتوصل إلى حل لأزمة كاراباخ

الخميس 18/مارس/2021 - 03:41 م
بايدن
بايدن
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيواصل العمل مع أذربيجان لمعالجة الشواغل الأمنية المشتركة وتحقيق المصالحة الإقليمية مع أرمينيا، بصفته رئيسًا مشاركًا لمجموعة (مينسك) التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

جاءت تصريحات بايدن، في رسالة بعثها اليوم الخميس إلى الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، يهنئه فيها بعيد نوروز الذي تحتفل فيه أذربيجان بالعام الجديد ومجيء الربيع، حيث أعرب فيها عن أمنيته للشعب الأذربيجاني بعيد سعيد وعام جديد مزدهر، مشيرًا إلى أنها فرصة لإعادة تأكيد التعاون بين الجانبين والالتزام بالسلام.

وقال بايدن إنه مُلتزم بمساعدة الجانبين على إيجاد تسوية سلمية ودائمة للنزاع في ناجورنو كاراباخ، وتعزيز المصالحة بين أرمينيا وأذربيجان لضمان مستقبل مزدهر وسلمي.

كما أعرب بايدن، في رسالته، عن دعمه لجهود أذربيجان الهادفة على تنويع اقتصادها وتطوير فرص الطاقة في بحر قزوين، منوهًا بأن الولايات المتحدة تتطلع إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

يشار إلى أن مجموعة (مينسك) تم إنشاؤها في عام 1992 من قبل مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا لتشجيع حل سلمي تفاوضي للنزاع بين أذربيجان وأرمينيا على مرتفعات كاراباخ.

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