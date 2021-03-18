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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول لدعم المدارس المجتمعية

الخميس 18/مارس/2021 - 03:22 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، توقيع بروتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير لدعم طلاب التعليم المجتمعي والمنح الدراسية.

وأعلنت وزارة التضامن فى بيان، أن الفعالية سيشارك فيها الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، كما سيتم عرض قصص نجاح قطاع التعليم وعرض فقرات لطلاب التعليم المجتمعى.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المدارس المجتمعية يتم إنشاؤها في القرى والنجوع التي ليس بها مدارس للتعليم الأساسي لاستيعاب الطلاب الذين تجاوزت أعمارهم سن التعليم النظامي ولم تتجاوز أعمارهم 14 سنة، كما أن سن الالتحاق بها من 7 سنوات وحتى 14 سنة، مؤكدة أنه سيتم إنشاء المدارس المجتمعية في قرى حياة كريمة حسب احتياجات كل قرية والعزب والنجوع التي تفتقر للمدارس النظامية.

وأكدت أن المدارس المجتمعية تكون عبارة عن فصل أو فصلين، موضحًا أن الفصل الدراسي يستوعب 20 طالبًا، يتم إنشاؤه داخل جمعية أهلية أو جمعية زراعية، أو جمعيات تنمية المجتمع، بالتنسيق بين التضامن ووزارة التربية والتعليم.

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