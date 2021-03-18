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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وفد نيجيرى يطلع على تجربة الرى الحديث فى مصر

الخميس 18/مارس/2021 - 04:14 م
وفد نيجيرى يطلع على
وفد نيجيرى يطلع على تجربة الرى
وائل القمحاوى
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زار وفد نيجيرى رفيع المستوى بعض أراضى التجربة المصرية لروابط مستخدمى المياه بمحافظة الفيوم، ضمن المشروع القومي لتحديث نظم الرى الحديث بدلًا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه، الخميس، بحضور الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، بمنطقة الري الحديث بسيلا، والتي تبلغ مساحتها حوالي 209 أفدنة على الأراضي الطينية القديمة.

وعرض رئيس قطاع تطوير الرى، بحضور المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس محمد مختار مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المائي لشمال الوادي بالفيوم، أهمية تنفيذ المشروع القومي لتحديث نظم الرى الحديث بدلًا من الرى التقليدى بالغمر فى ترشيد استهلاك المياه وزيادة ربحية المزارعين وإنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها.

وأكد الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، أن المشروعات المنفذة والجارى استكمالها تستهدف زيادة الإنتاجية للأراضى الزراعية وتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وكذلك زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه.

وأشار رئيس القطاع إلى مساهمتها فى ترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة "الري بالرش والتنقيط" واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.

حضر الزيارة المهندس مصطفي سعد مدير عام الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري بالفيوم، والمهندس محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لري شرق الفيوم، والمهندسة لمياء محمود وكيل الإدارة العامة للتوجيه المائي لشمال الوادي، والمهندس عيد فرج وكيل الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري، والمهندس أيمن فتحي مدير إدارة التوجيه المائى، والنائب محمد محمود مالك الأرض.

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