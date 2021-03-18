الرئيس الإسرائيلى يتلقى دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونجرس

دُعي رؤوفين ريفلين، رئيس الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، لإلقاء كلمة أمام الكونجرس الأمريكي.وجاء في الدعوة أن يقوم الرئيس الإسرائيلي بإلقاء كلمة أمام الكونجرس فى شهر يوليو المقبل، أى قبل نهاية فترة ولايته، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلى.وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن ريفلين يفكر فى الاستجابة للدعوة، مشيرًا إلى أن القرار الذي سيتم اتخاذه سيعتمد على القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وما إذا كانت ستسمح بالسفر لإلقاء الخطاب.وانتخب ريفلين رئيسًا لإسرائيل في عام 2014، خلفًا لشمعون بيريز، فيما ينص قانون الاحتلال الإسرائيلي أن تستمر ولاية الرئيس هناك لمدة سبع سنوات.وتجري انتخابات الكنيست الإسرائيلية، الثلاثاء المقبل، وهي المرة الرابعة خلال نحو عامين.