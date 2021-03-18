رئيس وزراء باكستان يتلقى جرعة من لقاح كورونا

تلقى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الخميس، جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وناشد رئيس الوزراء- حسبما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- مجددًا شعب بلاده اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وسط الموجة الثالثة من جائحة "كوفيد- 19" التي تضرب البلاد حاليًا.يُشار إلى أن الحكومة الباكستانية قد أطلقت المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للمواطنين البالغين من العمر 60 عامًا أو أكثر.