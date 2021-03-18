الضبطيات تلاحقها.. «الدستور» تحقق في انتشار الكمامات المغشوشة

منذ ظهور جائحة فيروس كورونا في مصر، انتشر معها الغش والخداع في القطاعات كافة، لاسيما الصحية والطبية المتعلقة بانتشار الجائحة، من الكمامات المغشوشة التي باتت تغزو الأسواق بصناعة رديئة ويرتديها المواطنين.وبالرغم من الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في ضبط تلك الكمامات غير المطابقة للمواصفات إلا أن كثير من المواطنين يقعون ضحايا لغش الكمامات المنتشر على الأرصفة ومحال المنظفات وغيرها من الوسائل غير المعتمدة.واتساقًا مع ذلك، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط كميات كبيرة من الكمامات غير المطابقة للمواصفات في إحدى المصانع، والذي استغل صاحبه أزمة فيروس كورونا، وقام بإنتاج كمامات مجهولة المصدر، تشكل خطرًا على مستخدميها، بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة.وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه في محافظة المنوفية، وتم غلق مصنع تصنيع الكمامات ذلك، لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص من الجهات المختصة، واستخدام علامة تجارية مقلدة وخامات غير مطابقة للمواصفات الصحية.وتمكنت قوة أمنية من ضبطه، وعثر بداخل المصنع على مليون كمامة معدة ومجهزة للبيع، 800 ألف كمامة تحت التصنيع، طن أستك أذن، 15 طن قماش غير منسوج، 35 ماكينات مختلفة الأنواع تستخدم فى تصنيع الكمامات.وبالفعل انتشرت الكمامات غير المطابقة للمواصفات في الأسواق، وأصبح المواطنون يبتعونا دون وعي ما يتسبب لهم أضرار، "الدستور" تحدثت مع عدد من ضحايا تلك الكمامات إلى جانب جولة ميدانية على الكمامات التي تباع بالأرصفة.صبحي الحصري، ثلاثيني، أحد المتضررين من الكمامات غير المطابقة للمواصفات، قال: "الكمامات اللي ع الرصيف دي كارثة وبقت منتشرة في كل حتة، وبتكون معاد تدويرها وكانت تجربتي سيئة معاها".أضاف: "اشتريت واحدة منهم في الموجة الأولى كانت العلبة فيها 50 كمامة بـ50 جنيه يعني الكمامة بجنيه، ووقتها كان فيه شح في الكمامات بالصيدليات فاضطريت اشتري من هنا ليا ولأولادي وكل ما تخلص بجيب تاني".أوضح: "سببت لابني الصغير حساسية في الجلد شديدة جدًا بسبب سوء القماش المستخدم، وكانت طبقتين وبدون فلتر، ووقتها حصلت ضبطية قضائية للمكان اللي اشتريت منه في السوق فعرفت أنها غير مطابقة للمواصفات".لم يختلف الوضع مع أسماء محروس، عشرينية، قالت: "كنت رايحة امتحان في الجامعة ونسيت الكمامة بتاعتي، فاضطريت اشتري من واحد واقف قدام الجامعة، الكمامة مش مغلفة خالص ومفيهاش طبقتين ولا فلتر".أضافت: "كان فيها ريحة زي الجاز، ولا عليها علامة المصنع أو رقم المواصفات والجودة، وبسببها جالي برد تاني يوم لأني كنت داخل اللجنة وزحمة وهي طبعًا بتدي إحساس زائف بالآمان والحياة".تابعت: "من ساعتها وأنا عمري ما بشتري كمامة غير من الصيدلية، لأن الكمامات المضروبة من مصانع بير السلم تعرض حياتنا للخطر وحياة عالعائلة وبتساعد في انتشار الفيروس وإحنا مش حاسين وفاكرين إننا محميين".ولم تكن الضبطية السالف ذكرها هي الأولى، فقد تمكنت مباحث التموين في يناير الماضي من من ضبط 50 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص بالقليوبية.وكان المصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص، بمحافظة بالقليوبية، وبحوزته 50 ألف كمامة طبية بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية -1000 عبوة فارغة - 370 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة بدون مستندات ومجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" تمهيدًا لطرحها في السوق.وبالفعل تختلف الكمامة التي تتواجد على الأرصفة من التي تباع في الصيدليات، قامت "الدستور" بتجربة بالسؤال عن الاثنان فكانت التي على الرصيف تباع بسعر جنيه واحد وليست طبقتين إنما طبقة واحدة وغير مغلفة ولا تحمل اسم المصنع ورقم مواصفة من هيئة المواصفات والجودة، بينما في الصيدليات كان سعرها 3 جنيهًا وتحمل رقم مواصفة قياسية.ووفق هيئة المواصفات والجودة فإن الكمامة السليمة لا بد أن يحتوي الوجه الخارجي لها على مادة مضادة للميكروبات والفيروسات، واحتواء الوجه الداخلي على فتحات صغيرة، تساعد على التنفس بصورة طبيعة، ووجود جزء معدني يساهم في غلق الأنف بشكل جيد، للحماية من الفيروسات.