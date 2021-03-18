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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مطالب بعرض محاضر اجتماعات مجلس الصحفيين على الجمعية العمومية

الخميس 18/مارس/2021 - 04:01 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
محمد جعفر
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أكد حسين متولي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، أنه من حق الجمعية العمومية للصحفيين الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس النقابة.

وقال متولي في بيان اليوم: الشفافية تقتضى ذلك، وصناعة البطولة الزائفة تكون عبر تغييب المعلومات الرسمية عنا والاعتماد على تصريحات خاصة أو بوستات "فيسبوك" كلما سقطت أسهم أحدهم أو كلهم.

ونوه: يمكن للمجلس إتاحة تلك المحاضر للزملاء عبر البريد الإلكتروني وإيداع صور منها بأرشيف مكتبة النقابة.

وأشار: الأمر سهل ما دمنا نطالب الدولة بحرية تداول المعلومات والحصول عليها، ونواجه معًا حرب الشائعات التى تنتشر لتهدد وطننا ومستقبلنا بسبب امتناع مسئول عن إظهار الحقائق لنا. سأكون عينا للجمعية العمومية على المجلس بلا حسابات أو صراعات أجنحة مزعوم، وسأضع بين ما يستجد من مطالب للتصويت عليها حال انعقاد الجمعية العمومية هذا الأمر، وهو قانوني تمامًا.

واختتم: كفانا مكابرة، فمحضر الاجتماع لا بد وأن يذيل بتوقيعات الأعضاء، ويختم قبل خروجهم جميعًا من قاعة الاجتماعات.

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